Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar kritik maçı 5-2 kazandı. Mücadele sonrası Salih Uçan açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta Salih Uçan, Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Üst üste kazanınca takım moral buldu. Şenol Güneş'in gelmesiyle güzel bir seri yakaladık. Ligin ilk yarısında ve ikinci yarısında bazı bölümler oldu, iki kere kötü seri yakaladık. Onun sonucunda da şampiyonluk gitti. Şimdi ikinciliği kovalıyoruz. Sezonu ikinci bitirmek istiyoruz."

"Kupa kazanamadık bu sene. Her zaman kupa kazanmak gerekiyor. Sezonu kupasız bitirmek üzücü oluyor. Dediğim gibi ikincilik şansımız var, ikinciliği yakalamak istiyoruz."

"Güzel bir 3'lü yakalandı. 3'lünün devamında da güzel maçlar kazandık. İyi mücadele ettik. İyi bir uyum oldu. Herkes birbirinin açığını kapatıyor. Maçları da kazanıyoruz, güzel oluyor."