Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Kritik maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Mücadele öncesinde 11'ler belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maç öncesi 11'ler belli oldu.

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Djilobodji, Hadergjonaj, Yasin, Malsa, Aytaç, Hajradinovic, Eysseric, Mortadha, Fall

Beşiktaş: Mert, Rosier, Welinton, Necip, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Muleka, Aboubakar, Cenk

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kasımpaşa - Beşiktaş maçı 3 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ'TA 3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Cenk Tosun, Vincent Aboubakar ve Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında sarı kart görmeleri halinde sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde görev alamayacak.