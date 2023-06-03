Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Kartal kritik maçı 5-2 kazandı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller Gedson Fernandes, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Tayfur Bingöl ve Atiba'dan geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 37. hafta maçında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaştı.

Siyah beyazlılar ikincilik iddiasını sürdürmek için sahaya çıktığı maçı 5-2 kazandı. Kartal'ın galibiyet sayılarını 19'da Gedson Fernandes, 30'da Cenk Tosun, 49'da Vincent Aboubakar, 79'da Tayfur Bingöl ve 90+13'te Atiba kaydetti. Kasımpaşa'nın golleri ise 62. dakikada Aytaç Kara ve 86. dakikada Ryan Donk'tan geldi.

Bu sonuçla Beşiktaş 77 puana yükseldi ve 1 maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puanını eşitledi. Kasımpaşa ise 43 puanla 10. sırada kaldı.

MAÇ BİTTİ, VAR'DAN PENALTI KARARI GELDİ

Karşılaşmanın 90+10. dakikasında Cenk Tosun'un, Djilobodji'nin müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Beşiktaşlılar penaltı için itiraz etti ancak hakem Volkan Bayarslan, mücadeleyi devam ettirdi. Oyunun durmaması üzerine penaltı incelemesi yapılamazken hakem mücadeleyi bitirdikten sonra pozisyonu VAR'da incelemeye karar verdi.

VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmeden Volkan Bayarslan, Atiba'nın kullandığı penaltı vuruşunu gole çevirmesinin ardından karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı.

BEŞİKTAŞ SON 4 MAÇTA 3 GOLÜN ALTINA DÜŞMEDİ

Kasımpaşa karşısında taraftarlarına 3 gol sevinci yaşatan Beşiktaş, ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 12 puan toplarken rakiplerine en az 3 gol attı.

Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğü ile sona eren HangiKredi Ümraniyespor maçından sonra oynadığı 4 maçta Galatasaray ve Antalyaspor'u 3-1, Adana Demirspor'u 4-1, Kasımpaşa'yı da 5-2 mağlup etti.

Siyah-beyazılar bu süreçte 13 gol atarken, kalesinde 5 gol gördü.

GEDSON FERNANDES GOLLERİNE DEVAM ETTİ

Bu sezon ilk gol sevincini geçtiğimiz hafta Adana Demirspor deplasmanında yaşayan Gedson Fernandes, Kasımpaşa'yı da boş geçmedi.

Portekizli oyuncu 20. dakikada Aboubakar'ın kaleciyi çalımlarken boşta kalan topunu tamamlayarak siyah-beyazlı takımı 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

CENK TOSUN 15. GOLÜNÜ KAYDETTİ

Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun bu sezonki 15. golünü Kasımpaşa deplasmanında attı.

30. dakikada Aboubakar'ın pasıyla ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan tecrübeli oyuncu attığı golüyle takımını 2-0 üstünlüğe taşıdı.

Fraport TAV Antalyaspor, Adana Demirspor'un ardından Kasımpaşa filelerini de havalandıran Cenk Tosun, ligde oynadığı son 3 maçta da gol kaydetmeyi başardı.

Cenk Tosun'un 77. dakikada bir topu direkten dönerken, siyah-beyazlı oyuncu, Aboubakar'ın golünde gol pasını veren oyuncu oldu.

ABOUBAKAR SON 5 HAFTAYI BOŞ GEÇMEDİ

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar, ligde oynanan son 5 karşılaşmada da rakip fileleri havalandırdı.

HangiKredi Ümraniyespor, Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor (2) ve Adana Demirspor'un (2) ardından Kasımpaşa filelerini de havalandırmayı başaran Aboubakar, bu süreçte toplam 7 gol attı.

TAYFUR BİNGÖL, BEŞİKTAŞ'TA SİFTAH YAPTI

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, bu sezonki ilk golünü siyah-beyazlı forma altında Kasımpaşa deplasmanında attı.

Sezonun ilk 5 haftasında Corendon Alanyaspor forması giyen ve daha sonra Beşiktaş'a transfer olan Tayfur 79. dakikadaki bu golle siyah-beyazlı takımdaki ilk golünü de atmış oldu.

MASUAKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Siyah-beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Arthur Masuaku, Kasımpaşa karşısında 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Galatasaray, Ümraniyespor ve MKE Ankaragücü karşısında gördüğü sarı kartlarla ceza sınırına gelen Masuaku, sezonun son maçı olan Arabam.com Konyaspor mücadelesinde cezası nedeniyle görev yapamayacak.