TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe devreye girdi! İtalyanlar bombayı patlattı

Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek yıl için transferde bomba isimlerle temas halindeydi. Bu doğrultuda Kanarya'dan sürpriz bir atak geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği yıldız için devreye girdi. Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 12.06.2023- 10:37 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023- 10:39