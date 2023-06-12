Türkiye'de futbol sezonunun sona ermesinin ardından gözler artık transfer dönemine çevrildi.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş istiyordu Fenerbahçe devreye girdi! İtalyanlar bombayı patlattı
Fenerbahçe'de yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler gelecek yıl için transferde bomba isimlerle temas halindeydi. Bu doğrultuda Kanarya'dan sürpriz bir atak geldi. Fenerbahçe, Beşiktaş'ın da istediği yıldız için devreye girdi. Konuyla ilgili haberi ise İtalyan basını duyurdu. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor.
Sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jorge Jesus'un vedasının ardından transfer arayışları hız kazandı.