Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.