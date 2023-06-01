Beşiktaş'ta Wout Weghorst sesleri yeniden yüksek sesle duyulmaya başladı. Sezon başında büyük umutlarla alınan, ancak Ocak ayında sürpriz bir şekilde "Ben gidiyorum" diyerek M. United'ın yolunu tutan Hollandalı forvet, Premier Lig ekibinde bekleneni veremedi.
Wout Weghorst'tan Beşiktaş'a mesaj var! Şenol Güneş...
Beşiktaş'ın geçen yaz Burnley'den kiraladığı Wout Weghorst, devre arasında Manchester United'ın yolunu tutmuştu. Hollandalı golcü siyah-beyazlılara mesaj yolladı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Hem İngilizlerin desteğini alamayan, hem de kendisini mutlu edemeyen Weghorst'un, Burnley'e de geri ödenmek istemediği öğrenildi. Fotomaç'ın haberine göre; 30 yaşındaki golcünün kısa bir süre önce siyah-beyazlı yetkilileri arayarak "Geri dönmek istiyorum" dediği öğrenildi.
NE DİYORSAK YAPMALI
Hollandalı forvetin bu talebi, teknik direktör Şenol Güneş'e iletildi. Ancak, tecrübeli çalıştırıcının bu kez bazı şartlar öne sürdüğü öğrenildi.