Gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, N'Koudou'nun yerine kanat hamlesi yapmak istiyordu. Siyah-beyazlılar sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi bitecen Andrei Ivan için girişimlerini hızlandırdı. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılarda transfer görüşmeleri tüm hızıyla devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, takımdan ayrılacak olan N'Koudou'nun alternatifini Romanya'da buldu. Yönetim, N'Koudou'nun boşluğunu Craiova'da oynayan 26 yaşındaki sol kanat Andrei Ivan'la doldurmak istiyor. Fotomaç'ın haberine göre; Craiova'nın başkanı Rotaru, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan oyuncusuyla yeni anlaşma düşünmüyor. Bunu fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlı yetkililerin, sezon biter bitmez oyuncu ve menajeriyle bir araya gelerek, Andrei Ivan'ı renklerine katmanın peşinde. Teknik direktör Şenol Güneş'inde bu transfere onay verdiği yönetimin de bonservis bedeli olmaması nedeniyle Ivan'a sıcak baktığı ifade edildi.

Kanatlarda ve forvet pozisyonunda da görev yapabilen Andrie Ivan, bu sezon Romanya ekibi ile 35 lig maçına çıktı; 14 gol ve 3 asistle takımına 17 gollük skor katkısı yaptı.