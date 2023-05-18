MENAJERİ KAPIYI AÇTI

Kara Kartal'ın bu bölge için son adayı ise Rusya'da Zenit forması giyen Wilmar Barrios. 2026'ya dek sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki futbolcu, bu sezon 25 maçta 1 gol ve 2 asist üretti. Tecrübeli oyuncunun menajeri Luis Felipe Posso geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada transfere açık kapı bırakarak, "Futbolda ve hayatta bazı şeyler olabilir. Willmar Zenit'te oynamaktan çok mutlu ama eğer iyi bir takım ona ihtiyaç duyarsa bunu düşünecektir" ifadelerini kullanmıştı.