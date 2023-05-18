Siyah-beyazlılarda yeni sezon transfer çalışmaları aralıksız devam ediyor. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda eksik bölgelere takviye için harekete geçti. Kara Kartallar, Brezilyalı yıldız Josef de Souza'nın devre arasındaki ayrılığının ardından bu bölgeyi sağlam ve kaliteli bir isimle doldurmak istiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş listeyi verdi! Kartal 3 isim için harekete geçti
Beşiktaş gelecek sezonun planlaması için harekete geçiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in listesine göre çalışmalara başlayan siyah-beyazlılar, 3 ismi kadrosuna dahil etmek istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılarda ön libero için gündeme gelen ve öne çıkan isimler Luis Chavez, Batista Mendy ve Wilmar Barrios oldu.
ÇOK YÖNLÜ MEKSİKALI
Meksika ekibi Pachuca'da forma giyen Luis Chavez'in kulübüyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 6 milyon Euro olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlıların Chavez'i yakından takip ettiği belirtilirken önümüzdeki günlerde pazarlıklara başlanacak. Asıl mevkii ön libero olan ve aynı zamanda merkez orta sahada da görev yapan Luis Chavez bu sezon ligde 17 karşılaşmaya çıkarken 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.