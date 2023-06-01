Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın listesindeki Geoffrey Kondogbia'ya Serie A'dan Lazio ve Fiorentina da talip oldu.
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Gelecek sezonun transfer planlamasını sürdüren Beşiktaş, listesindeki isimlere yoğunlaştı. Ön libero hattını kuvvetlendirmek isteyen siyah-beyazılar, kardosuna katmak istediği tecrübeli isim için pazarlıklarını sürdürüyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 01.06.2023- 06:40
Atletico Madrid'in yeni sezon planlamalarında yer vermediği tecrübeli ön liberoyu kadrosuna katmaya kararlı olan siyah-beyazlılar ise rakip tanımıyor.