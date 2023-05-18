Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna bir takviye yapacak.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Dünya yıldızı Beşiktaş'a önerildi! Şenol Güneş'in kararı...
Gelecek sezonun planlaması için harekete geçen Beşiktaş, bazı isimlerle yollarını ayıracak. Orta sahaya takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, Alexandru Maxim'in bonservisini almayı düşünmüyor. Kartal'a 10 numara pozisyonunda bir dünya yıldızı önerildi. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
Takvim'in haberine göre Gaziantep FK'dan kadroya dahil edilen Alexandru Maxim ile yollarını ayırma kararı alan Kartal'a La Liga ekibi Sevilla'dan ayrılan Isco önerildi.
GÜNEŞ SOĞUK BAKTI
Siyah-beyazlıların deneyimli hocası Şenol Güneş'in bonservisi elinde olan 31 yaşındaki orta saha oyuncusuna şimdilik soğuk olduğu öğrenildi. Flamengo, Boca Juniors ve MLS takımlarının da peşinde olduğu gündeme gelen Isco ile ilgili yönetimin de kararı belli oldu. Beşiktaş yönetiminin bonservisi elinde olan futbolcuya kapıları kapatmadığı ve şartları araştırdığı ortaya çıktı.