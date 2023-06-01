Süper Lig'de sezonu istediği gibi geçiremeyen Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'la rekabet edebilecek sağ stoper almak için harekete geçti.
Beşiktaş'ta Denayer gelişmesi! Transfer...
Beşiktaş'ta stoper konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar bu noktada daha önce ülkemizde Galatasaray forması giyen Denayer için harekete geçti. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Fotomaç'ın haberine göre sezon başında da gündeme gelen Jason Denayer yeniden radara girdi.
Yönetim, 27 yaşındaki Belçikalı stopere, bonservis ve imza parası talebi olmaması halinde olumlu bakıyor.