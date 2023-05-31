Beşiktaş, sol kanat için kaliteli isimlerle temasları sıklaştırdı. Roma forması giyen ve adı Türkiye'den Beşiktaş ile anılan Stephan El Shaarawy, Milan'ın da transfer listesinde yer alıyor. Mısır asıllı futbolcu, Roma ile bu sezon 40 maçta 9 gol-2 asist kaydetti. Fotomaç'ın haberine göre El Shaarawy'nin Beşiktaş ve Süper Lig'le ilgili teknik direktörlük yapan Vincenzo Montella ve Pirlo'ya Beşiktaş'ı sorduğu ifade edildi. 30 yaşındaki İtalyan kanat oyuncusuna garanti ücretli bir sözleşme önerileceği bildirildi.