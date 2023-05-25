Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları devam ediyor.
Beşiktaş'a Portekiz'den 'dev' transfer! 50 milyon Euro...
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Kartal yeni sezon için stoper arayışındaydı. Siyah beyazlıların aradığı ismi ise Portekiz'de bulduğu öğrenildi. İşte o futbolcu ve transferin detayları... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Son dönemde üst üste galibiyetler alarak çıkışa geçen siyah beyazlılar, gözünü gelecek yılın transfer planlamasına çevirdi.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda görüşmelerini sürdüren yönetim, stoper arayışına geçmişti.