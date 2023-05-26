Beşiktaş'ta kalmak istediğini söyleyen Redmond, parasal olarak değil ama sözleşme süresi için sıkıntı çıkardı.
TRANSFER HABERİ: Nathan Redmond'dan flaş talep! Beşiktaş'tan bunu istedi
Beşiktaş'ın sözleşme yenileme görüşmelerinde bulunduğu Nathan Redmond'dan flaş bir talep geldi. Yıldız oyuncu, siyah beyazlılardan sürpriz bir istekte bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 26.05.2023- 12:36
Fotomaç'ın haberine göre, İngiliz futbolcu 1+1 yıllık teklifi beğenmedi ve 2+1 yıllık sözleşme istedi.
Yönetim ise Redmond'un 29 yaşında olması sebebiyle 1+1'i uygun görürken, ücrette bir miktar artırıma gitme kararı aldı.