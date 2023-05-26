Süper Lig'de şampiyonluk umutları biten Beşiktaş, gözünü yeni sezona çevirdi.
Beşiktaşlı yıldız için şok iddia! Transfer teklifi bekliyor
Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili planlamalar yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda haziran ayı itibariyle sürpriz vedalar yaşanabilir. Bu doğrultuda Beşiktaşlı yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, takımda kalacak ve gidecek futbolcularla ilgili görüşmelerine devam ediyor.
Siyah beyazlılarda sezon sonunda ayrılığa en yakın oyuncu ise belli oldu.