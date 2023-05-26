Beşiktaşlı yıldız için şok iddia! Transfer teklifi bekliyor

Beşiktaş'ta sezon sonunda takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili planlamalar yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda haziran ayı itibariyle sürpriz vedalar yaşanabilir. Bu doğrultuda Beşiktaşlı yıldız hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)

Kubilay Açıkgün| Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 15:51 Güncelleme Tarihi: 26.05.2023- 15:54