TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta üzen veda! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta üzen veda! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig'de 2. sırada bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yapıyordu. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda, taraftarların sevgilisi konumunda yer alan o yıldız hakkında ayrılık kararı alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 26.05.2023- 11:20