Süper Lig'de ikincilik yarışını sürdüren Beşiktaş'ta transfer harekatı devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta üzen veda! Bunu kimse beklemiyordu
Süper Lig'de 2. sırada bulunan Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Yönetim, takımdan ayrılacak oyuncularla ilgili çalışmalar yapıyordu. Bu doğrultuda siyah beyazlılarda, taraftarların sevgilisi konumunda yer alan o yıldız hakkında ayrılık kararı alındı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gelecek sezonun kadro planlamasını Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda sürdüren siyah beyazlılar takımdan ayrılacak isimleri netleştirmeye başladı.
Cezayir basını, siyah beyazlı forma altında şampiyonluklar yaşamış ve taraftarın sevgilisi olan Rachid Ghezzal hakkında flaş bir iddia ortaya attı.