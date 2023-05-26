Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Gelecek sezon Misli.com Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş Ceylan Voleybol Takımı, smaçör Fulden Ural'ı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız, 2023-2024 sezonu transfer çalışmaları kapsamında smaçör Fulden Ural'la sözleşme imzaladı. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Fulden Ural'a şanlı formamızla sonsuz başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Beşiktaş'ta 2019-2020 sezonunda da görev alan 32 yaşındaki oyuncu; Galatasaray, Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru ve Karayolları kulüplerinde de forma giydi.