Beşiktaş'ta bir süre önce gündemine aldığı Daniele Rugani konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Fotomaç'ın haberine göre; Siyah beyazlılar, İtalyan stoper konusunda teklif hazırlıklarını tamamladı. Juventus'ta yeteri kadar forma bulamadığı için ayrılmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için hem kulübüne hem de kendisine 2 milyon euro önerilmesi kararlaştırıldı. Gelecek hafta İtalya seferine çıkmaya hazırlanan transfer heyetinin önce Juve ile görüşeceği, anlaşılması durumunda Rugani ile masaya oturacağı belirtildi. Juventus'la anlaşılmasının yüksek ihtimal olduğu, ancak İtalya'da kalmak isteyen Rugani'de sıkıntı çıkabileceği yorumu yapılıyor.