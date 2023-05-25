Siyah-beyazlıların ön libero mevkii için düşündüğü isimlerden biri de Jefferson Lerma oldu. Kadrosuna 6 numara transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan siyah-beyazlılar ile ilgili İspanya'dan yeni bir iddia geldi. Fotomaç'ın İspanyol basınından derlediği habere göre; Beşiktaş'ın, Premier Lig takımlarından Bournemouth'ta forma giyen Kolombiyalı ön libero Jefferson Lerma ile ilgilendiği öne sürüldü. Birçok isimle görüşen Beşiktaş'ın, Lerma ismine bonservisi olmamasından dolayı sıcak bakıyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in de onay verdiği yıldız ön liberoya Premier Lig'den de teklifler olduğu belirtildi. Bu sezon ligde 36 maçta görev yapan Lerma, bu karşılaşmalarda 5 gole imza attı.