TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta 2. ayrılık! Atiba'dan sonra o da gidiyor

Süper Lig'in son haftasında Konyaspor ile berabere kalarak ligi 3. sırada bitiren Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar yeni sezonda takım kadrosunda önemli değişikliklere gitme karar aldı. Yönetim ilk olarak 10 senedir takımda yer alan Atiba Hutchinson ile yollarını ayırmıştı. Beşiktaş'ta Atiba'nın ardından veda edecek bir diğer isim de belli oldu. İşte detaylar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)