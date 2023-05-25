Gelecek sezonun trasnfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş için Kolombiya basınından flaş bir iddia geldi. Siyah-beyazlı ekip James Rodriguez ile sözlü olarak anlaşma sağladı. Ancak Kartal imza için karar aşamasında. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Olympiakos ile yollarını ayırdıktan sonra kulüpsüz durumda olan 31 yaşındaki Kolombiyalı 10 numara James Rodriguez'in menajerinin Beşiktaş ile görüştüğünü ve sözlü olarak anlaşma sağladığı iddiasında bulundu. Takvim'in Kolombiya basınından derlediği haberde yıldız futbolcunun Beşiktaş'tan haber beklediği ifade edildi. Haberde, formunu korumak için Kolombiya Milli Takımı'nın tesislerinde milli takım antrenörleriyle idman yaptığı belirtilen James'in Beşiktaş'tan olumlu cevap gelmesi halinde seneye İstanbul'da forma giyeceği detayı da yer aldı.