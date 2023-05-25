Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'un rakiplerine 3'er puan verilmesi kararına ilk günden itibaren tepki gösteren Beşiktaş Kulübü, konuyla ilgili iki önemli hamle daha yapma kararı aldı.
Beşiktaş'tan şampiyonluk kutlaması kararı!
Son dönemde aldığı sonuçlarla başarılı bir grafik çizen Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah-beyazlılar, ligden çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor ile ilgili TFF tarafından yapılan uygulamanın değişmemesi sonrası flaş bir karar aldı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah beyazlı kulübün asbaşkanı Emre Kocadağ, önceki gün yaptığı açıklamada, "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" dedi ve bu konuda kesin kararlı olduklarını ifade etti.
Sonuna kadar konunun takipçisi olacaklarını ve UEFA ile FiFA'ya taşımaya kararlı olduklarını sık sık dile getiren Beşiktaş yöneticilerinin ikinci hamlesi de ortaya çıktı.