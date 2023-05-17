Spor Toto Süper Lig'in 35'inci haftasında 21 Mayıs Pazar günü deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.



Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, dar alanda yapılan taktiksel çift kale maçın ardından sona erdi. Öte yandan antrenmanı başkan Ahmet Nur Çebi de takip etti.

Siyah-beyazlılar, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.