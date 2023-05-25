Gelecek sezonun planlamasına başlayan Beşiktaş, ön libero pozisyonuna takviye yapacak. Daha önce Fenerbahçe'nin ilgilendiği dünya yıldızına göz diken siyah-beyazlılar, oyuncunun menajeri ile temas kurdu. Oyuncu, Fenerbahçe'nin teklifini reddetmişti. | Beşiktaş haberleri

Yeni sezon transfer çalışmalarında ilk olarak orta sahasını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Chelsea ile sözleşmesi bitecek olan N'Golo Kante'nin durumunu araştırıyor. Chelsea'deki son aylarını geçiren Fransız orta saha siyah-beyazlıların 1 numaralı transfer hedefi halinegelmiş durumda. Fotomaç'ın haberine göre bir dönem Avrupa'nın en önemli defansif orta saha oyuncularından biri olarak görülen 32 yaşındaki futbolcu N'Golo Kante, 'Maviler'den ayrılık için gün sayıyor. Chelsea, bu sezonki başarısızlık sonrası kadrosunu büyük oranda değiştirecek.

ADA EKİBİNDEN AYRILACAK

N'Golo Kante de bonservissiz futbolcular arasında cazip bir isim olarak ön plana çıkıyor. N'Golo Kante, bu sezon sakatlıklar nedeniyle verimli olamadı. Uyluk ve kasık sakatlıkları nedeniyle bu sezon toplam 9 karşılaşmada forma giyebildi. Siyah-beyazlılar, anlaşma zemini oluşması halinde Fransız yıldızı detaylı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Beşiktaş yönetiminin bu futbolcuyu ikna etmek için mali fedakârlık yapmaya hazır olduğu ifade edildi. Siyah-beyazlı yönetim, Fransız futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve ilk teklifini yaptı.

F.BAHCE'Yi KABUL ETMEDi

Tecrübeli orta saha N'Golo Kante, geçtiğimiz aylarda sosyal medya fenomeni Nusret ile bir araya gelmişti. Kante, yemeğin ardından kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen bir Fenerbahçe taraftarına verdiği yanıtla gündem olmuştu. Fenerbahçe taraftarının "Bir gün Fenerbahçe'ye gelmelisin" şeklindeki çağrısına Kante, "Ben Beşiktaş'ı tutuyorum" cevabını vermişti.