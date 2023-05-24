Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Aboubakar'dan transfer itirafı!
Beşiktaş'a yeniden hayat veren Aboubakar, transfer süreci hakkında konuştu. Kamerunlu santrfor siyah-beyazlı kulüple anlaşmadan önce dünya devi kulüpleriyle görüştüğünü açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 24.05.2023- 16:42 Güncelleme Tarihi: 24.05.2023- 17:08
Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, siyah-beyazlı ekibe katılmadan önce görüştüğü takımları açıkladı.
Fransız basınından Canal+ Sport'a konuşan Aboubakar, "Beşiktaş ile anlaşmadan önce Manchester United ve Atletico Madrid ile de görüşme halindeydim.
Görüşmelerin ardından Beşiktaş tarafına 'Bana istediğimi verirseniz, geri dönmek benim için sorun değil' dedim ve yeniden Beşiktaş'a döndüm." ifadelerini kullandı.