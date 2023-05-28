Süper Lig'de ikincilik şansı süren Beşiktaş, transfer çalışmalarına da devam ediyor.
Beşiktaş'a büyük müjde! Başkan transfere izin verdi
Süper Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlamak isteyen Beşiktaş'ta, gözler bir yandan da transfer çalışmalarında. Bu doğrultuda Kartal'a transferde müjdeli bir haber geldi. Siyah beyazlıların ilgilendiği yıldıza transfer izni çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 28.05.2023- 11:17
Prosport kaynakları, Beşiktaş'ın gelecek sezonun planlarına uyan bir futbolcu olduğuna kendilerini ikna eden Craiova'nın kaptanı Andrei Ivan için resmi bir teklifte bulunacağını iddia etti.
Fotomaç'ın haberine göre Craiova Başkanı Mihai Rotaru'nun, Andrei Ivan'ın ayrılmasına, eğer teklif kulübün iddialarını karşılayacak bir teklif olacaksa karşı çıkmayacağı belirtildi.