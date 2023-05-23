Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için gündem yaratan bir hamlede bulundu.
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu! TFF'nin kararına...
Yaşanan deprem felaketinden sonra Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı. TFF ise bu 2 kulübün kalan maçları için rakip takımlara hükmen galibiyet kararı verileceğini açıklamıştı. Beşiktaş, alınan bu karar için UEFA'ya başvurdu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 23.05.2023- 20:52
Beşiktaş, TFF'nin ligden çekilen takımlar ile ilgili kararı için gündem yaratan bir hamlede bulundu.
Siyah-beyazlılar, UEFA'ya resmi başvuru yaptı ve bu şartlarda ligin tescil edilmemesini istedi.