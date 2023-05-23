Beşiktaş UEFA'ya başvurdu! TFF'nin kararına...

Yaşanan deprem felaketinden sonra Hatayspor ve Gaziantep FK ligden çekilme kararı almıştı. TFF ise bu 2 kulübün kalan maçları için rakip takımlara hükmen galibiyet kararı verileceğini açıklamıştı. Beşiktaş, alınan bu karar için UEFA'ya başvurdu. İşte detaylar... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 23.05.2023- 20:52