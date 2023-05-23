BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş gelişmeyi duyurdular! Transferde anlaşma sağlandı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk şansı kalmayan Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Defans hattını güçlendirmek için harekete geçen siyah-beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi bitecek yıldız ismi gündemine almıştı. Konuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı ve prensip anlaşmanın sağlandığı belirtildi. İşte o isim ve detaylar... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / Mehmet Göksel TAŞOVA)