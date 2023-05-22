Not: Gündüz Ümraniye- Ankaragücü maçını seyrettim. Resmen bir hakem faciası vardı. Mete Kalkavan'ı nasıl böyle maçlara hala veriyorlar. Allah ona yardım etti de Ankaragücü kazandı. Bu komiteler, bu hakemler, bu federasyon seneye de bunları yaparsa üzülerek söylüyorum sahaları birbirine katar, kardeşi kardeşe kırdırırlar. Geçen yıl söylediklerimizin hepsi bu sene oldu. Seneye çok daha kötü olacak. Ben müneccim değilim. Sadece tecrübeliyim. Ama bakıyorum, başta TFF olmak üzere olayın vehametinin farkında değiller.