SİNAN VARDAR – PROVA
Harika bir hava, birbirine saygılı coşkulu tribünler... Top bir o kalede, bir bu kalede... Süper Lig'in bu sezonki en güzel maçlarından birini izledik. Adana Demirspor belli ki Beşiktaş'ı çok iyi çalışmış. İlk 40 dakikada yüksek tempoyla, hızlı oynayarak pozisyonlar buldu ev sahibi... Bu sezon evinde hiç yenilmeyen ev sahibi ekip öne de geçti ama ilk yarıda kaçırdıkları maçın kaderini belirledi. Aboubakar sol ayağıyla harika golle beraberlik golüne imza atması bir yana Hadziahmetovic'in harika gol pasına da alkışlarımızı yollayalım.