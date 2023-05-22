Beşiktaş'ta son dönemde gösterdiği performansla göz dolduran ve gelecek sezon da yola devam edilmek istenen Nathan Redmond, ayrılığa daha yakın.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta ilk veda belli oldu!
Süper Lig'de teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlılarda yeni sezon öncesi takımdan ayrılacak ilk isim belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 22.05.2023- 10:20
29 yaşındaki futbolcunun menajeri Simon Bayliff'in çok sayıda kulüple temas halinde olduğu biliniyor.
Siyah-beyazlı yönetim, eşinin de İngiltere'ye dönme arzusunda olduğu oyuncuyu, 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon euro bandında bir rakama ikna etmeye çalışıyor.