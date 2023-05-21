Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlıların tecrübeli ismi Salih Uçan, takımının Adana Demirspor'u 4-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi. Uçan, ilk yarıda golü yedikten sonra canlandıklarını, ikinci yarıda maçı daha çok istediklerinin altını çizdi. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti.

Siyah-beyazlıların orta saha oyuncusu Salih Uçan, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

29 yaşındaki orta saha oyuncusu şunları söyledi:

"İyi mücadele edememe, hatalı pas, top kaybı, yanlış adam seçimi, isteksiz bir oyun vardı ilk yarıda. İkinci yarıda tam tersi. Harbiden ikinci yarı daha çok istedik. Sıcak nedeniyle biraz ruhsuz başladık. İlk yarının sonlarında gol yedikten sonra canlandık.

"İkinci yarı doğru paslar, doğru tercihler, daha çok isteme sonucu buraya getirdi. İkincilik için mücadele ediyoruz. Adana burada hiç yenilmemişti. Taraftarları çok iyi. Burada yenilmeyen bir rakibe karşı 4 gol bulduk. Oyunları, mücadeleler, kaliteleri çok iyi. 4 attık, moraller yerinde."