Hücum hattına takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta gözler transfer listesine çevrildi. İtalyan basınının haberine göre Kara Kartal, daha önce Trabzonspor forması ile gösterdiği performans sayesinde dikkatleri üzerine çeken yıldız ismi kadrosuna katabilir. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri

İtalyan basını, Ganalı yıldızın Türkiye'ye döneceğini iddia etti. Fotomaç'ın derlediği habere göre eski Trabzonsporlu Caleb Ekuban Süper Lig'e dönüş hazırlığında. Bordo-mavili ekipteki başarılı performansı ile herkesin takdirini kazanan Caleb Ekuban, için Beşiktaş iddiası ortaya atıldı. 2 milyon euro'ya Genoa'ya, akabinde ise Çizme'deki macerasında aradığını bulamayan 29 yaşındaki hücumcu, an itibarıyla Türkiye ihtimaline sıcak bakıyor ve tekrar kendisini ispatlamak istiyor. İtalyan basınına göre, bu sürecin başrolündeki ekibi ise Beşiktaş...