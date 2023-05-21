Adana Demirspor Beşiktaş maçı sonrası Mert Günok konuştu

Adana Demirspor Beşiktaş maçı sonrası Mert Günok konuştu. Günok, "Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik." dedi.

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 21:59