Adana Demirspor Beşiktaş maçı sonrası Mert Günok konuştu
Adana Demirspor Beşiktaş maçı sonrası Mert Günok konuştu. Günok, "Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik." dedi.
Biraz başım ağrıyor. Bugün aslında bizim için sezonun son maçı gibi görülebilirdi. Adana Demirspor altımızda 4. sırada bizi kovalıyordu. Biz uzun süredir evinde yenilmeyen bir takıma 4 gol attık ve gelecek sezon Avrupa'da olmayı garantiledik. Bu iyi değil ama sezonun ilk yarısını iyi geçirmedik. Sezonun ikinci yarısı güzel geçti ve şampiyonlukla taçlanmalıydı ama bu biraz da rakiplerimize bağlıydı, bu olmadı. Bu sezon için fazla söylenecek bir şey yok.