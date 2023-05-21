Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, zorlu mücadele sonrası konuştu.

İŞTE ŞENOL GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Hak ettiğimiz bir galibiyetti. Hataları ve eksikleri ile irdelenmesi gerekiyor. Bu iyi oyunun üzerine ne koyabiliriz o önemli. Hepsine teşekkür ederim, 4-1 iyi bir sonuçtu. Güzel işler oldu ama eksikleri de olan bir maçtı.

Beşiktaş büyük bir camia. Ne 1 kişiyle ayağa kalkar, ne 1 kişiyle yok olur. Yönetim, taraftar, takım. Biz birlikteyiz. Araya nifak tokumu sokanlara izin vermeyelim.

Sevgiye, sevgiyle cevap vermeliyiz. Beşiktaş taraftarı bizi seviyor. Beşiktaş taraftarının sevgisinin kıymetini bilmeliyiz.

"MANTIK DIŞI BİR LİG!"

Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var?' Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak.

Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım.