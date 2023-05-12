Gelecek sezon için transfer harekatına başlayan Beşiktaş, 10 numara pozisyonuna takviye gerçekleştirecek. Kara Kartal, yeni transferini Arjantin Ligi'nden yapmaya hazırlanıyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Paraguaylı 10 numara! Bonservissiz gelecek
Beşiktaş'ta 10 numara arayışları devam ediyor. Sezon sonunda Alexandru Maxim ile yollarını ayıracak olan siyah beyazlılar, Paraguaylı yıldızı listesine aldı. İşte transferin detayları... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Gaziantep FK'dan transfer edilen Alexandru Maxim ile yolları ayırmayı planlayan ve bu mevki için birçok alternatif ismi değerlendiren Siyah-Beyazlılar, Arjantin'de Racing Club forması giyen Matias Rojas'ı takibe aldı.
Takvim'in haberine göre, 10 numara pozisyonunun dışında sağ açık ve sol açıkta da oynayabilen Paraguaylı futbolcuyu Beşiktaşlı yetkililer detaylıca araştırmaya başladı.