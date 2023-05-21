Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı ve galibiyet serisini 6 (2 maç hükmen) maça çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 4-1 kazandı ve galibiyet serisini 6 (2 maç hükmen) maça çıkardı.

Adana Demirspor'un tek golü 19. dakikada Younes Belhanda'dan geldi.

Beşiktaş cephesinde ise golleri 45+5 ve 90+5. (P) dakikada Vincent Aboubakar, 46. dakikada Gedson Fernandes ve 72. dakikada (P) Cenk Tosun sahneye çıktı.

Ev sahibi ekibin teknik direktörü Vincenzo Montella müsabakanın 78. dakikasında 4. hakeme yaptığı itiraz sonucunda kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Adana Demirspor ligde 63 puanda kaldı.

Beşiktaş ise puanını 74'e yükseltti.