Adana Demirspor - Beşiktaş maçında penaltı kararı!
Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda ceza sahasında Romain Saiss'a Ndiaye'nin yaptığı hareketin ardından hakem Mustafa Kürşat Filiz penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 21.05.2023- 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 20:52
Siyah-beyazlılarda ceza sahasında Romain Saiss'a Ndiaye'nin yaptığı hareketin ardından hakem Mustafa Kürşat Filiz penaltı noktasını gösterdi.
İşte o anlar...
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır...