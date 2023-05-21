Adana Demirspor - Beşiktaş maçında penaltı kararı!

Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Siyah-beyazlılarda ceza sahasında Romain Saiss'a Ndiaye'nin yaptığı hareketin ardından hakem Mustafa Kürşat Filiz penaltı noktasını gösterdi. İşte o anlar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 20:44 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 20:52