Adana Demirspor - Beşiktaş maçında VAR'dan penaltı kararı çıktı! İşte o pozisyon

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Adana Demirspor'un konuğu oldu. Mücadelenin 90+2. dakikasında Beşiktaş'ın yıldız ismi Gedson, Adana Demirspor kalecisi Ertaç'ın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Mustafa Kürşad Filiz, VAR'ın uyarısı ile penaltı noktasını işaret etti. İşte o pozisyon... | Beşiktaş haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 21.05.2023- 21:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023- 21:19