Süper Lig'de yakaladığı yenilmezlik serisiyle şampiyonluk potasına giren Beşiktaş, yeni sezon için de boş durmuyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal transferde uçuşa geçti! En az 4 takviye
Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transferde harekete geçti. İlk 11 için 3 farkı mevkiye takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar 8 aday belirledi. Kartal en az 4 transfer yapmak istiyor. İşte haberin detayları... | Beşiktaş haberleri
İlk 11 için en az 4 transfer yapmayı planlayan siyah-beyazlılar çalışmalara başladı, planlarını hazırladı. Sakatlığı nedeniyle Tayyip Talha Sanuç'un sezon başlangıcını kaçıracak olması, Welinton'la da yeni sözleşme imzalanmayacak olması nedeniyle öncelik sağ stopere verilecek.
Geçen sezon da Beşiktaş ile adı anılan Alexander Djiku, 4 senedir Fransa'nın Strasbourg takımında forma giyiyor ve lig bitiminde kariyerine yeni bir yön çizmek istiyor.