Beşiktaş'ta gösterdiği performansla dikkat çeken Gedson Fernandes, performansı ile dev kulüplerin dikkatini çekiyor.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - İtalyan devinden Gedson'a kanca!
Beşiktaş'ın başarını isimlerinden Gedson Fernandes, performansı ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çekiyor. Son olarak İtalyan devi, Portekizli oyuncuyu kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte haberin detayları.... | (aspor.com.tr - Dış Haberler / ALİ GENÇ)
Ali Genç| Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2023- 18:23
Avrupa basınına göre İtalyan ekibi Lazio, yaz aylarında Gedson Fernandes için ciddi bir hamle yapmayı düşünmeye başladı.
Roma kulübü birkaç aydır 24 yaşındaki Portekizli orta saha oyuncusuyla ilgileniyor.