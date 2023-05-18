Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek oyuncular için temaslar sürüyor.
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş gelişme! 1'i gidiyor 1'i kalıyor
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro planlaması yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılarda takımda kalacak ve gidecek isimler büyük merak konusu olmuştu. Kartal'da iki futbolcunun geleceği netleşti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 10:28
Deprem sonrası kadroya dahil olan Rumen futbolcu Alexandru Maxim için Gaziantep ile temasa geçen yönetim, 2.5 milyon euro'luk bonservis isteğinden sonra görüşmeleri durdurmuştu.
Fotomaç'ın haberine göre, bu olayın ardından Maxim ile yolların ayrılması bekleniyor.