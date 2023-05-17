Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'dan yönetime sürpriz bir öneri geldi. 31 yaşındaki forvet, Kamerun Milli Takım'ından arkadaşının transferi için referans oldu. Siyah beyazlı idareciler de bu talep sonrası o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 10:33