Beşiktaş'ta bir yandan zirve yarışı devam ederken diğer yandan da yeni sezonun planlaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!
Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'dan yönetime sürpriz bir öneri geldi. 31 yaşındaki forvet, Kamerun Milli Takım'ından arkadaşının transferi için referans oldu. Siyah beyazlı idareciler de bu talep sonrası o isim için harekete geçti. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı ekibin yıldız golcüsü Aboubakar'dan da sürpriz bir transfer önerisi geldi.
Fanatik'in haberine göre tecrübeli golcünün, Kamerun Milli Takımı'ndan arkadaşı Martin Hongla'yı idarecilere teklif ettiği bildirildi.