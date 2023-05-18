Beşiktaş, Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş bir yandan da yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Sezon hazırlıklarına Temmuz başında başlayacak Siyah Beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu tarihe göre planlayacak. Beşiktaş'ta N'Koudou, Welinton, Atiba, Maxim, Redmond, Dele Alli ve Tayfur Bingöl'ün sözleşmeleri sona eriyor. Takvim'in haberine göre

Şenol Güneş'in bu isimlerden Tayfur ve Redmond'ın kalmasını istediği ifade edildi. Tayfur için Alanya ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin, Redmond'un kalması için yoğun çaba harcadığı belirtildi.