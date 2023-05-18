Beşiktaş, Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş bir yandan da yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Sezon hazırlıklarına Temmuz başında başlayacak Siyah Beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu tarihe göre planlayacak. Beşiktaş'ta N'Koudou, Welinton, Atiba, Maxim, Redmond, Dele Alli ve Tayfur Bingöl'ün sözleşmeleri sona eriyor. Takvim'in haberine göre
Şenol Güneş'in bu isimlerden Tayfur ve Redmond'ın kalmasını istediği ifade edildi. Tayfur için Alanya ile masaya oturmaya hazırlanan yönetimin, Redmond'un kalması için yoğun çaba harcadığı belirtildi.
Beşiktaş'ta kalmalarını istedi! Şenol Güneş'ten transfer talebi
Spor Toto Süper Lig'de son haftalara girilirken, zirve yarışının uzağında kalan Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş, 2 futbolcu konusunda kararını verdi ve talebini yönetime iletti. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 18.05.2023- 06:40
Beşiktaş, Pazar günü Adana Demirspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Şenol Güneş bir yandan da yeni sezon planlamasını yapmaya çalışıyor. Sezon hazırlıklarına Temmuz başında başlayacak Siyah Beyazlılar, transfer çalışmalarını da bu tarihe göre planlayacak. Beşiktaş'ta N'Koudou, Welinton, Atiba, Maxim, Redmond, Dele Alli ve Tayfur Bingöl'ün sözleşmeleri sona eriyor. Takvim'in haberine göre