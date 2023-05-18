Beşiktaş, Süper Lig'in 35'inci haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, düz koşu ve pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktiksel çift kale maç ile sona erdi.

Siyah- beyazlılar, hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.