Beşiktaş Kulübü yeni sezon için kadro yapılanmasına giderken menajerler bir dönem Fransa Milli Takımı formasını da giyen Dimitri Payet'i önerdi.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Kartal'dan Fransız yıldız hamlesi!
Beşiktaş, gelecek sezon için ofansif anlamda takviye yapmak için düğmeye bastı. Siyah-beyazlılar bu noktada gündemine Fransız yıldızı aldı. İşte transferin detayları... BJK SPOR HABERLERİ
Hürriyet'te yer alan habere göre Fransa 1. Ligi'nde Olympique Marsilya ekibinin formasını giyen ve mavi beyazlılarla haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan 36 yaşındaki oyuncunun, başarılı geçen kariyerinde bir lig şampiyonluğu hasreti çektiği, Şenol Güneş yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan ve gelecek sezona çok iddialı giren Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.
Takımda Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier gibi Fransa Ligi kökenli futbolcuların bulunmasının da Payet'e cazip geldiği öğrenildi.