İngiltere'den olay iddia! 'Beşiktaş o yıldızın transferi için sabırsızlanıyor'

İngiltere'den olay iddia! 'Beşiktaş o yıldızın transferi için sabırsızlanıyor'

Süper Lig'de şampiyonluk şansı azalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda iddialı oyuncuları kadrosuna katmak isteyen siyah beyazlılarla ilgili bomba etkisi yaratacak bir transferi geldi. İngiliz basınının verdiği bilgiye göre Kartal, o yıldızın transferi için geri sayıma geçti. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Dış Haberler / KUBİLAY AÇIKGÜN)