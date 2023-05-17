Siyah-beyazlı ekipte yeni sezonun transfer çalışmaları, eksik bulunan mevkilere yapılacak takviyeler için şimdiden aşama kaydedebilmek amacıyla başladı. Sabah'ta yer alan haberde ligin bitimiyle yeni sezonun açılışı arasında çok uzun zaman olmayacak. Bu nedenle kamptaözellikle stoper, orta saha ve kanattransferlerinin takımda olması isteniyor. Stoper için hummalı çalışma yürüten Kartal, geçtiğimiz yaz da gündemine gelen Daniel Amartey için tekrar nabız yokluyor. Beşiktaşlı idareciler, sağ stoper dışında ön liberoda da görev yapabilen oyuncuyu teknik direktör Şenol Güneş'in önüne getirecek. Premier Lig ekibiLeicester City'de forma terletenve gelecek ay takımdan ayrılmasıbeklenen 28 yaşındaki Ganalı'nınBeşiktaş dışında da önemli talipleriolduğu kaydedildi.