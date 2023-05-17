Beşiktaş Lingard'dan haber bekliyor!
Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir peşinde olduğu Lingard'dan haber bekliyor. işte transfere dair son detaylar...
Beşiktaş Haberleri
Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40
BU SEZON 20 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Siyah-beyazlılar sezon sonunda boşa çıkacak olan Lingard ile görüşmelere başladı. Beşiktaş yönetimi, 30 yaşındaki oyuncuyu bonservis ödemeden transfer etmek istiyor. Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 20 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 2 gol 2 asistlik istatistik yakaladı. İngiliz yıldızın güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak görünüyor.