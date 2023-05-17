Beşiktaş Lingard'dan haber bekliyor!

Beşiktaş, yeni sezon öncesi transfer çalışmaları kapsamında bir süredir peşinde olduğu Lingard'dan haber bekliyor. işte transfere dair son detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2023- 06:40