İşte Beşiktaş'ın yeni transferi! Bedelsiz gelecek

Süper Lig'de şampiyonluk umutları azalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kartal, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği o futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)