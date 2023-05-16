Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızyla sürüyor.
İşte Beşiktaş'ın yeni transferi! Bedelsiz gelecek
Süper Lig'de şampiyonluk umutları azalan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Gelecek yıl iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kartal, ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah beyazlıların, teknik direktör Şenol Güneş'in de çok istediği o futbolcunun transferini bitirmeye çok yakın olduğu öğrenildi. İşte ayrıntılar... (aspor.com.tr - Özel Haber / KUBİLAY AÇIKGÜN)
Yönetim, teknik direktör Şenol Güneş'in talebi doğrultusunda birçok bölgeye takviye yapmak için harekete geçmişti.
Bu doğrultuda siyah beyazlılar, gelecek yılın ilk transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor.