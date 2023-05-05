Süper Lig'de aldığı iyi sonuçlarla şampiyonluk ümidini son haftalara taşıyan Beşiktaş, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı. İlk etapta sağ stoper, 6 numara, kanat ve 10 numara arayışında olan siyah-beyazlı kulüp, bu 4 takviyeyi haziran'da bitirecek.
İç transferde mutlu son! 2 sezon daha Beşiktaş'talar
Süper Lig'de 3. sırada yer alan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Kartal'ın transfer gündemine dair flaş bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlıların, iç transferde üç isimle nikah tazeleyeceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Ardından hocanın isteğine göre, gidengelen oyuncu durumuna bağlı olarak bu sayıyı artıracak. Kartal'da dış transfer kadar içeride de hareketli bir dönem yaşanacak.
CENK'İN OPSİYONU DEVREYE GİRMİŞTİ
Bu sezon performanslarıyla dikkat çeken Mert Günok, Cenk Tosun ve Salih Uçan masaya oturulacak ilk isimler.