Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yönetim, kadrosunda bulunan önemli isimleri de yeni döneme taşımak için çaba sarf ediyor. Bu isimlerin başında Romain Saiss geliyor. Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oldukça başarılı bir görüntü sergilemesinin ardından Beşiktaş'ta aynı etkiyi yapamayan tecrübeli stopere devre arasında olduğu gibi şimdi de Nottingham Forest talip... İngiliz ekibi, 32 yaşındaki stoperi lig bitiminde renklerine bağlamak istiyor.