Fanatik'in haberine göre: Steve Cooper yönetimindeki Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Romain Saiss'in ardından Nathan Redmond'u da transfer listesine ekledi. 2 futbolcuyla da yeni sezonda yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar ise yıldızları kadrosunda tutmak için ikna turlarını hızlandırdı.
Beşiktaş'ın 2 yıldızına İngiliz kancası!
Beşiktaş'ta gelecek sezon için yoğun mesailer sürüyor. Transfer çalışmalarını başlatan siyah-beyazlı ekipe kötü haber İngiltere'den geldi. Beşiktaş'ın iki yıldız futbolcusuna kancayı taktılar! İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Kara Kartal'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken yönetim, kadrosunda bulunan önemli isimleri de yeni döneme taşımak için çaba sarf ediyor. Bu isimlerin başında Romain Saiss geliyor. Fas Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda oldukça başarılı bir görüntü sergilemesinin ardından Beşiktaş'ta aynı etkiyi yapamayan tecrübeli stopere devre arasında olduğu gibi şimdi de Nottingham Forest talip... İngiliz ekibi, 32 yaşındaki stoperi lig bitiminde renklerine bağlamak istiyor.
KAZANCI'DAN YAĞUN MESAİ
Nottingham, sadece Saiss'i değil, Beşiktaş'ın bir diğer yıldızı Nathan Redmond'u da radarına aldı. İngiliz kanat oyuncusunun sezon sonunda Kara Kartal'la sözleşmesinin bitmesini göz önünde bulunduran kulüp, başarılı futbolcuyla menajeri aracılığıyla ilk teması kurdu. İki futbolcuyla da yola devam etmeyi planlayan Siyah-Beyazlılar ise ikna turlarını hızlandırdı. Bu doğrultuda Sportif Direktör Ceyhun Kazancı yoğun mesai harcıyor.